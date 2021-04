Am Dienstagabend wurde ein 44-Jähriger in Blankenburg von einem 51-Jährigen an der Hand verletzt. Die Polizei wollte den Angreifer kurze Zeit später stellen, doch der hetzte seinen Hund auf die Beamten.

Blankenburg (vs). Laut Polizei soll der 51-Jährige den 44-Jährigen in der Nähe einer Tankstelle an seiner Hand verletzt haben. Nach dem Angriff flüchtete der 51-Jährige in einen Imbisswagen, der sich in der Nähe befand.

Um die Identität des Mannes zu überprüfen, traf die Polizei gegen 20:50 Uhr an dem Imbiss ein. Der 51-Jährige öffnete daraufhin die Tür des Bistros. Unmittelbar danach rannte der Hund des Tatverdächtigen - eine Bulldogge - zielgerichtet auf einen der Beamten zu. Der Hundebesitzer versuchte die Bulldogge durch Rufe zurückzuordern, doch der Hund ließ nicht von dem Polizisten ab.

Bulldogge erliegt Schussverletzungen

Um sich die Bulldoge fernzuhalten schoss der Beamte auf das Tier und verletzte es dadurch. Der Hund lief vom Bereich des Imbiss' weg, wurde von der Polizei aber kurze Zeit später in der näheren Umgebung gefunden und angeleint. Die Bulldogge musste aufgrund der Schussverletzungen von einem Tierarzt eingeschläfert werden.

Die Polizei stellte einen Baseballschläger des 51-Jährigen sicher. Ob mit diesem der 44-Jährige angegriffen wurde ist nicht bekannt. Gegen den Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Gegen den Polizisten, der den Hund anschoss, wird ebenfalls ermittelt.