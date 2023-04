L241/Gernrode (vs) - Auf eine lange Straßensperrung müssen sich Autofahrer im Harz einstellen. Denn gleich nach Ostern soll die Sanierung der Landstraße L241 bei Gernrode beginnen. Das kündigt das Ministerium für Infrastruktur in einer Pressemitteilung an.

Demnach sollen am 11. April Arbeiten an der Landstraße beginnen, um die Fahrbahn grundhaft zu sanieren. Weiterhin heißt es von Seiten des Ministeriums, dass neben der Fahrbahn ein neuer Geh- und Radweg gebaut und Regenwasserleitung saniert werde.

Insgesamt soll diese Maßnahme 1,5 Millionen Euro kosten. Gebaut werden soll in zwei Abschnitten, die dafür voll gesperrt werden würden.

Im Zuge der Bauarbeiten soll die Fahrbahn durchgängig auf 6,50 Meter verbreitert werden, heißt es vom Ministerium. Nahe der Einmündung zur Hagenbergstraße soll eine Mittelinsel entstehen, wo Fußgänger und Radfahrer die Straße künftig sicher überqueren könnten. Darüber hinaus sollen offenbar vier Stützwände errichtet werden.

Ende des Jahres soll alles fertig sein, kündigen die Planer an. Solange soll eine großräumige Umleitung über die L 239, L 66, L 242, L 243 und die L 241 führen.