Zwischen Wernigerode und Elbingerode (Landkreis Harz) war eine 36-jährige Betrunkene mit ihrem Auto unterwegs.

Elbingerode (vs) Am Dienstagabend (14. April) gegen 19.45 Uhr fuhr eine 36-Jährige aus der Stadt Oberharz am Brocken betrunken mit ihrem Auto auf der B244 aus Richtung Wernigerode kommend in Richtung Elbingerode.

Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab einen Vorwert von 2,64 Promille. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein, ließen ihr zwei Blutproben entnehmen und beschlagnahmten den Führerschein.