Quedlinburg (vs) l Am Sonntag (10. Mai) befuhr eine 64-Jährige aus der Stadt Hecklingen (Salzlandkreis) mit ihrem Auto eine Parkfläche im Wasserwinkel in Quedlinburg, wobei sie gegen 14 Uhr gegen einen VW Golf stieß. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Vorwert von 3,14 Promille.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen die 64-Jährige ein, ließen ihr eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sicher.