Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis durch Wernigerode

Wernigerode (vs)

Mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten in der Flensburger Verkehrssünder-Kartei und einem Monat Fahrverbot muss ein alkoholisierter Autofahrer rechnen, den die Polizei in Wernigerode erwischt hat. Der 30-Jährige war am Dienstag, 13. April, gegen 17 Uhr auf der Ilsenburger Straße unterwegs, berichtet ein Sprecher des Harzreviers.

Die Beamten unterzogen den Mann einer Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten bei dem jungen Mann Atemalkohol fest – ein Test ergab einen Vorwert von 0,82 Promille.

Zudem wurde bekannt, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Deshalb haben die Beamten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet, heißt es abschließend im Polizeibericht.