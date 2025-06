Der Christopher Street Day in Wernigerode wird von einer konkreten Anschlagsdrohung überschattet. Ein Mann soll angekündigt haben, Schusswaffen gegen die Teilnehmer richten zu wollen. Bei einer Hausdurchsuchung bei ihm wurde die Polizei tatsächlich fündig.

„70 Schuss habe ich noch.“: Die Teilnehmer des dritten Christopher Street Days in Wernigerode wurden konkret bedroht.

Wernigerode. - Sollte ein Anschlag auf den Christopher Street Day in Wernigerode verübt werden? Es verdichten sich immer mehr Hinweise darauf, dass der Demonstrationstag im Zeichen der Regenbogenflagge am Samstag, 7. Juni, in einer Katastrophe münden sollte.