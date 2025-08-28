Melanie Tröger eröffnete 2016 das Hotel „Waldperle“ in Schierke – es ist ihr Lebenswerk. Doch weil sie kein Personal findet, macht sie inzwischen fast alles selbst. Sie arbeitet wochenlang durch und steht kurz vor dem Aufgeben. Begegnung mit einer Enttäuschten.

Sie arbeitet seit drei Wochen durch. „So geht es vielen hier in der Branche“, sagt Melanie Tröger, Betreiberin des Hotels „Waldperle“ in Schierke.

Schierke. – Ein Paar bricht gerade zum Wandern im Harz auf und will noch kurz die Zeiten für das Frühstück besprechen. „Sie können frühstücken, so lange Sie wollen“, sagt Melanie Tröger. „Wir bereiten alles vor und Sie können in Ruhe den Tag beginnen.“ Das ist es, was Gäste hören wollen und wie Tröger ihren Beruf begreift. Sie ist Besitzerin des Hotels „Waldperle“ in Schierke (Kreis Harz). „Die Leute wollen hier einen schönen Urlaub. Dafür sind wir zuständig – egal, was hinter den Kulissen ist.“ Und das war in den vergangenen Jahren zu viel.