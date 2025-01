Wir haben Aussichtspunkte im Harz zusammengestellt, an denen sich das Mittelgebirge auch im Winter besonders eindrucksvoll erleben lässt.

Das Luchsgehege an der Rabenklippe ist ein Touristenmagnet im Harz. Doch auch andere Aussichtspunkte laden zum Verweilen und Staunen ein.

Wernigerode. - Der Harz ist für seine ausgedehnten Wanderwege und romantischen Städte bekannt. Auch in diesem Winter ist der Urlaub in dem deutschen Mittelgebirge wieder sehr beliebt. Wir haben fünf Aussichtspunkte zusammengestellt, die auch in der dunklen Jahreszeit nichts von ihrem Reiz verlieren.

Hängebrücke an der Rappbodetalsperre

Die Hängebrücke an der Rappbodetalsperre ist nicht nur bei Adrenalinjunkies ausgesprochen beliebt.

Das imposante Bauwerk, das auf den Namen "Titan RT" getauft wurde, führt in einer Höhe von 100 Metern und mit einer Länge von fast 500 Metern frei hängend über das malerische Rappbodetal. Zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung hielt die Hängebrücke den Rekord als längste Seilbrücke der Welt.

Liebesbank am Bocksberg

Die Liebesbank am Bocksberg ist ein besonders schöner Aussichtspunkt, der im Harz zum Verweilen einlädt. Mit einem malerischen Ausblick über die umliegenden Wälder, der auch mit einem dort installierten Fernglas genauer unter die Lupe genommen werden kann. Die Liebesbank zeigt, ihrem Namen entsprechend, die Umrisse eines Liebespaares und wurde im Jahr 2007 aufgestellt. Damit löste sie die alte Bank ab, die nun 800 Meter unterhalb des sogenannten Liebesbankwegs auf Besucher wartet.

Baumwipfelpfad in Bad Harzburg

Der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg in der Nähe von Goslar bietet für Erwachsene und Kinder einen überraschenden Blick auf die Harzer Wälder aus der Vogelperspektive.

Auf Höhe der Baumkronen können Besucher, 26 bis 30 Meter hoch über dem Boden, die Natur des Mittelgebirges auf einer Länge von 1000 Metern erkunden.

Brocken mit Brockenuhr

Bei einer Aufzählung der schönsten Aussichtspunkte im Harz darf die höchste Stelle auf Norddeutschlands höchstem Berg, dem Brocken, nicht fehlen.

Am Standort der sogenannten "Brockenuhr", die den Abstand zu Orten in ganz Europa zeigt, befanden sich auf 1143 Metern Höhe früher Kasernen der Roten Armee.

Aussichtsplattform an der Rabenklippe

Von der Aussichtsplattform an der Rabenklippe sind es weniger die landschaftlichen Schönheiten, die die Besucher in ihren Bann schlagen. Hier zieht das Luchsgehege alle Aufmerksamkeit auf sich. Die scheuen Tiere sind zwar zurück im Mittelgebirge, doch verbergen sie sich meist vor den Augen der Besucher.

Im Gehege an der Rabenklippe ist die Wahrscheinlichkeit, eine der scheuen Katzen zu Gesicht zu bekommen, ziemlich hoch.