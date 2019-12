Großen Applaus gab es für die ausgezeichneten Ehrenamtlichen auf der Bühne des Klubhauses in Thale. Für ein schwungvolles Rahmenprogramm hatten unter anderem die Turnerinnen der SG Stahl Blankenburg und Halberstädter Linedancer gesorgt. Foto: Tosca Zadow

Während einer Ehrenamtsgala im Klubhaus in Thale sind zum zwölften Mal engagierte Menschen aus dem Harzkreis ausgezeichnet worden.

Geehrt Katrin Blath Freiwillige Feuerwehr Weddersleben Feuerwehr, Rettungskräfte, Hilfsorganis. Chris Bock DLRG Wernigerode Feuerwehr, Rettungskräfte, Hilfsorganis. Steffen Holzmann Freiwillige Feuerwehr Papstorf Feuerwehr, Rettungskräfte, Hilfsorganis. Erik Feger Freiwillige Feuerwehr Ballenstedt Feuerwehr, Rettungskräfte, Hilfsorganis. Pascal Löhr Freiwillige Feuerwehr Bühne Feuerwehr, Rettungskräfte, Hilfsorganis. Sabine Bothe Reit- u. Fahrverein Eilenstedt u. U. Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit Yvonne Götz Reit- u. Fahrverein Eilenstedt u.U. Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit Cindy Hohley-Sanne Ju-Jutsu-Verein Weddersleben Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit Pascal Eitz Jugendtreff „Nordring“ Halberstadt Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit Jörg Wenske Pferdesport- u. Zuchtverein der Europaschule Halberstadt Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit Peggy Cebulla Liv-Ullmann-Schule Wernigerode Sponsoren Dr. Karin Hüfner Rodelclub Blankenburg Sponsoren Stefan Rose Sandstrahlservice GmbH Blankenburg Sponsoren Mario Fehnle SV 1890 Westerhausen Sport Stefanie Förster MTV Germania Silstedt 1894 Sport Petra Bode MTV Germania Silstedt 1894 Sport André Komor TSV 09 Wasserleben Sport Bernd-Peter Winter Sportjugend Sachsen-Anhalt Sport(tow)

Thale l „Die Wertschätzung des freiwilligen Engagements kann man gar nicht genug in den Vordergrund stellen und würdigen. Die Kinder- und Jugendarbeit ist erst durch ihre unzähligen Helfer wirklich umsetzbar.“ Diese Resümee zogen die Organisatoren der jüngsten Ehrenamtsgala im Klubhaus in Thale. Der Kreis-Kinder- und Jugendring Harz (KKJR) lud bereits zum zwölften Mal zu dieser Veranstaltung für die freiwilligen Akteure der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Harz ein, die unter der Schirmherrschaft von Landrat Martin Skiebe (CDU) stand.

Im Vorfeld gab es einen Aufruf an die Bevölkerung, an alle Einrichtungen, Vereine, Verwaltungen und Institutionen, ehrenamtlich Tätige aus ihrem Umfeld für eine Auszeichnung vorzuschlagen. Zahlreiche Vorschläge gingen daraufhin bei den Organisatoren ein. In vier verschiedenen Kategorien der Kinder- und Jugendarbeit wurde diese ausgezeichnet.

Dank

Die Tippgeber und Nominierten erlebten als Dankeschön einen wunderbaren Nachmittag im Klubhaus. Von Moderator Ronny Große wurden die Ehrenamtlichen und Sponsoren vorgestellt, von denen nicht nur die Nominierer überzeugt sind, dass alle Genannten eine Auszeichnung für die geleistete Arbeit verdient haben. Für ein schwungvolles Rahmenprogramm sorgten die Turner der SG Stahl Blankenburg, die Dancing Kids der Freiherr-vom-Spiegel-Grundschule Halberstadt, das Duo Timeless und die Jazz-Band der Kreismusikschule Wernigerode.