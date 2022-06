Automatensprengung: Sparkasse stellt Betrieb in Wasserleben ein

Wasserleben - Er ist zum großen Teil Schrott, der Geldautomat der Harzsparkasse an der Filiale in Wasserleben. Der Automat befand sich in einem Seitenteil des festen Sparkassen-Containers. Laut Polizeiangaben ist der Container am Dienstagmorgen gegen 3.40 Uhr von Unbekannten gesprengt worden.