Unbekannte sind in den Bahnhof der Harzer Schmalspurbahnen in Wernigerode eingestiegen. Sie hatten es auf einen Tresor abgesehen. Was dazu bereits bekannt ist.

Wernigerode. - Dreiste Diebe sind in der Nacht zu Freitag, 24. Januar 2025, in die Fahrkartenausgabe der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) am Hauptbahnhof in Wernigerode eingebrochen.