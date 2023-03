Elf Veranstaltungstipps: Was Kinder in den Osterferien im Harz erleben können

Bunte Ostereier liegen auf einer Wiese im Wildpark Christianental. Auch in diesem Jahr findet am Ostersonntag, den 9. April wieder das traditionellen Ostereiersammeln in Wernigerode im Christianental statt.

Halberstadt/ Wernigerode /Blankenburg/ Schierke - Es ist viel los im Harz zu den Osterferien vom 3. bis 10. April. Bastelspaß, Osterküken, Familienführung mit Rätselspaß, Eier färben, filzen und suchen - die Palette an Unternehmungen ist bunt gemischt. 11 Unternehmungen stellen wir vor:

1. Halberstadt: Entdeckerreise in der Stadtbibliothek

Für wissbegierige Kinder findet am Mittwoch, den 5. April 2023 von 10 bis 11.30 Uhr in der Stadtbibliothek Halberstadt eine Osterferienaktion statt. "Wir gehen gemeinsam auf interaktive Entdeckungsreise mit einer kleinen Maus in der Natur: wo wohnt sie, welche Tiere und Pflanzen leben am und im Teich, im Wald & Garten und in Höhlen", heißt es auf der Seite der Stadt Halberstadt.

Gedacht ist dieses Ferienprogramm für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Es wird um rechtzeitige Voranmeldung unter 03941/55-1490 oder 55-1494 gebeten.

In der Stadtbibliothek in Halberstadt können Kinder in den Osterferien am 5. April 2023 viel entdecken. Foto: Stadt Halberstadt

2. Halberstadt: Seife herstellen im Schraube Museum

Bei einem Besuch im Schraube-Museum können die kleinen Gäste am Samstag, den 8. April von 11 bis 13 Uhr lernen, mit welchen einfachen Mitteln duftige Seife und Badekugeln eigenhändig fabriziert werden kann. Durch den Zusatz von Kräutern oder getrockneten Blütenblättern kann jedes Kind Farbe und Duft seiner Seife oder Badekugel selbst bestimmen.

Anschließend können sie die Seife im eigenhändig gefertigten Geschenksäckchen mit nach Hause nehmen. Die Veranstaltung ist geeignet für Kinder ab 7 Jahren. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 14 und die Mindestteilnehmerzahl bei 5 Personen. Tel. 03941/551474, Adresse: Voigtei 48, 38820 Halberstadt.

3. Halberstadt: Martinitürme öffnen Ostersonntag

Pünktlich am Ostersonntag, den 9. April 2023 öffnen die Türme der Martinikirche zum ersten Mal in diesem Jahr von 11 bis 17 Uhr ihre Türen. Nachdem der Besucher die 128 Stufen erklommen hat, bietet sich ihm die seltene Gelegenheit, die wundervolle Aussicht von der Besucherplattform der Martinikirche zu genießen.

Oben angekommen begrüßt Türmer Konrad seine Besucher und berichtet kleine Geschichten zur Kirchen- und Stadtgeschichte. Erwachsene zahlen für dieses Erlebnis 4 Euro. Kinder ab 6 Jahren zahlen den ermäßigten Eintrittspreis von 2 Euro.

Pünktlich am Ostersonntag, den 9. April 2023 öffnen die Türme der Martinikirche in Halberstadt zum ersten Mal in diesem Jahr von 11 bis 17 Uhr ihre Türen Foto: Jörg Endries

4. Osterküken am Schaufenster im Heineanum bestaunen

Bei einem gemütlichen Familienspaziergang durch Halbersadt sollte der Weg am Domplatz 36 vorbeiführen. Denn dort können traditionell die Osterküken im Schaufenster des Heineanums bestaunt werden. Diese werden in Kooperation mit dem Tiergarten im Museum für Vogelkunde ausgebrütet. Schlüpfen werden die Kleinen am Karfreitag (7. April 2023). Beobachten kann man sie bis Ostermontag

Von Karfreitag bis Ostermontag können Besucher bei einem Spaziergang am Heineanum in Halberstadt vorbei, sehen, wie Osterküken schlüpfen. Archivfoto: Sandra Reulecke

5. Halberstadt: Osterfest im Tiergarten

Zum traditionellen Osterfest wird für Sonntag, 9. April, in den Halberstädter Tiergarten eingeladen. Kinder und Erwachsene können sich ab 11 Uhr wieder auf ein buntes Programm freuen mit Ostereiersuchen und vielen Überraschungen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. An der Waldschenke gibt es Kaffee und Kuchen sowie weitere Leckereien.

6. Wegeleben: Osterferienprogramm mit Jugendbetreuerin Bettina Wloch

Auch in der Stadt Wegeleben im Vorharz und seinen Ortsteil kommt in den Osterferien keine Langeweile auf, denn Jugendbetreuerin Bettina Wloch hat wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Am Montag (3. April) werden auf dem Sportplatz in Rodersdorf von 14 bis 16 Uhr Spiele gespielt. Freizeitsport heißt es am Dienstag in der Sporthalle von Wegeleben von 15 bis 17 Uhr.

Bastelfreunde können sich auf Mittwoch und Donnerstag freuen. Am 5. April wird im Spielezimmer in Wegeleben Körbchen, Frühlingszwerge und Häschen angefertigt und am Donnerstag können die Kinder im Deesdorfer Jugendclub Karten, Eier und Körbchen basteln.

Auf ein buntes Osterprogramm können sich die Kinder in Wegeleben und Umgebung wieder freuen. Foto: Bettina Wloch

7. Wernigerode: Saisoneröffnung im Bürgerpark

Pünktlich zum Osterwochenende startet die neue Saison des Bürger- und Miniaturenparks Wernigerode. Karfreitag, am 7. April öffnet der Bürgerpark von 9 bis 18 Uhr seine Pforten. Die über 60 Modelle des Miniaturenparks wurden in den Wintermonaten auf Vordermann gebracht. Außerdem dürfen sich die Besucher auf farbenfrohe Frühjahrsblüher sowie Nachwuchs bei den tierischen Bewohnern des Parks freuen.

Wernigerode: Ostereiersuche im Christianental

Auch in diesem Jahr wird am Ostersonntag, den 9. April im Wildpark im Christianental ab 11 Uhr wieder zum traditionellen Ostereiersammeln eingeladen. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 1000 Ostereier dort verteilt. Ein Spaß für die ganze Familie.

Bei strahlendem Sonnenschein nutzten viele Besucher und Gäste die Gelegenheit am Ostersonntag für einen Ausflug. Im Wildpark Christianental wurde zum traditionellen Ostereiersammeln eingeladen. Foto: Matthias Bein

8. Schierke: Dracheneifilzen mit der Hörnerbiene

Bereits am Samstag, den 1. April um 14.30 Uhr wird den Jungen und Mädchen in Schierke im Rathaus ein abwechslungsreiches Programm geboten. Dort können sich Kinder ab 4 Jahren auf die Geschichte vom kleinen Ritter Borislav freuen, der durch den Wald streift und ein großes Ei findet. Anschließend werden mit der Hörnerbiene Frau Schiffer Dracheneier gefilzt. Das Angebot ist kostenfrei, ein kleiner Materialkostenbeitrag ist erwünscht.

9. Ostern am Natur-Erlebniszentrum HohneHof

Rund um den HohneHof gibt es am Mittwoch, den 5. April ab 11 Uhr für die ganze Familie einiges zu erleben. Mit dem Ranger kann am Natur-Erlebniszentrum HohneHof gebastelt und geforscht werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungsort ist in 38875 Drei-Annen-Hohne. Informationen können unter 039455 8640 erfragt werden.

10. Blankenburg: Familienführung und Osterbasteln

Warum feiern wir Ostern überhaupt? Dieser Frage wird am Donnerstag, den 6. April um 10 Uhr im Kloster Michaelstein nachgegangen. Mit natürlichen Farben können Kinder und Erwachsene im Anschluss an den Rundgang ihre Eier für das große Osterfest selbst färben.

In der Familienführung wird in den kindgerecht dargebotenen Rundgängen manches entdeckt und das eine oder andere Rätsel gelöst werden. Die Familienführung und das Kreativangebot dauert zwei Stunden. Zum Färben sollten Eier mitgebracht werden. Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, eine Familienkarte kostet 20 Euro.