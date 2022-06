Baustart für neues Einkaufszentrum in Ilsenburg noch 2021

Noch 2021 sollen Bauarbeiten auf einer beräumten Halde in Ilsenburg beginnen: Am Apfelweg entsteht ein neues Einkaufszentrum.

So soll es auf dem Gelände am Ilsenburger Apfelweg einmal aussehen. Drei Einlaufsmärkte mit Photovoltaik-Anlage und etwa 170 Parkplätze entstehen dort neu.

Ilsenburg - In wenigen Tagen soll auf der Brache gegenüber der Ilsenburger Tankstelle am Apfelweg der Baustart für ein modernes Einkaufszentrum vollzogen werden. In etwa einem Jahr geplanter Bauzeit sollen dort ein neuer Edeka-Markt, eine Aldi-Filiale und eine Niederlassung des Textil-Discounters Ernsting’s Family entstehen.