Baustart verschoben: Warum die Breite Straße in Wernigerode erst 2022 gepflastert wird

Eigentlich sollte der touristische Zugang zum Wernigeröder Marktplatz in diesem Sommer gepflastert werden.

In den vergangenen Jahren ist die untere Breite Straße in Wernigerode saniert und umgestaltet worden. Im Anschluss sollte die Fahrbahn durchgängig mit Natursteinen gepflastert werden.

Wernigerode - Es geht auch ohne – zumindest vorübergehend. Die untere Breite Straße wird vorerst nicht gepflastert. „Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit der Kaufmannsgilde und der Baufirma in das Jahr 2022 geschoben“, informiert Wernigerodes Baudezernent Immo Kramer auf Volksstimme-Nachfrage. Das heißt: Autofahrer und Passanten müssen auf der „Haupteinflugschneise“ in die Innenstadt weiter mit der provisorischen Asphaltdecke vorlieb nehmen.