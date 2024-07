Der Verein Stabkirche Stiege macht beim Wettbewerb „Deutschland summt! Wir tun was für Bienen“ mit. Was es mit der Aktion auf sich hat.

Bedrohte Wildbienen: Wie Verein Stabkirche Stiege helfen will

Harro Anlauf und Cosima Pilz vor dem neuen Bienenhotel an der Stabkirche in Stiege.

Stiege. - Ein neues Hotel hat kürzlich in Stiege eröffnet. Die Adresse: direkt an der Stabkirche. Die Gäste: Bienen. Mit dem Insektenhotel will der Verein Stabkirche Stiege auf die Situation der bedrohten Wildbienen aufmerksam machen.