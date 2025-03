Beruf mit Biss: Wie junger Zahntechniker in Wernigerode zwischen Handwerk und Hightech arbeitet

Wernigerode. - Viele junge Menschen entscheiden sich nach der Schule für eine Ausbildung im Büro, in der Medizin, im Einzelhandel oder in der Werkstatt. Benjamin Bollmann hat einen ungewöhnlicheren Weg eingeschlagen: Er hat in Wernigerode eine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Zahntechniker bei Keradent Dentaltechnik absolviert – und wurde kürzlich als Kammersieger der Handwerkskammer Magdeburg ausgezeichnet. Dabei war sein beruflicher Weg zunächst unklar.