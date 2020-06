Ein 82-Jähriger wurde in Blankenburg Opfer einer Betrugsmasche.

Blankenburg l Ein bisland Unbekannter nahm rief am 21. Mai einen 82-jährigen Rentner in Blankenburg an und täuschte vor, nach einen Verkehrsunfall in Geldnot geraten zu sein.

Da der Unbekannte, der sich als „Christian“ vorstellte, nicht die ausreichende Summe für die nötige Kaution vorlegen könne, um sich mit dem anderen Unfallbeteiligten zu einigen, bat er den Rentner zur Überbrückung um Hilfe.

Der Rentner assoziierte mit dem Namen eine ihm bekannte Person. Dies führte dazu, dass der 82-Jährige am gleichen Tag gegen 16 Uhr einem Unbekannten, der sich Herr Weiß nannte, mehrere zehntausend Euro an der Wohnanschrift des Rentners übergab.

Ein Unbekannter am Bahnhof

Vier Tage später erhielt der Rentern erneut einen Anruf von "Christian", der um mehr Geld gebeten hat, da der vorherige Betrag nicht ausreiche. Auch dieser Bitte kam der 82-jährige Blankenburger nach und hob erneut mehrere zehntausend Euro bei seiner Bank ab, die er einem Unbekannten am Bahnhof in Goslar übergab.

Nachdem sich der Rentner bei dem ihn bekannten Christian nach dem Geld erkundigte, wurde dem 82-Jährigen schnell klar, dass er Opfer einer Betrugsmasche wurde, da Christian nichts von Geldübergaben wusste.

Der Rentner meldete den Vorfall bei der Polizei, die ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet hat.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Der gesuchte „Bote“ ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er trug kurzes dunkles Haar und einen Mund-Nasen-Schutz.

Die Polizei rät, bei aller Hilfsbereitschaft, bei derartigen Anrufen ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen, andere Familienmitglieder zu informieren und umgehend die Polizei zu benachrichtigen.