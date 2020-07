Ein 45-Jähriger aus Ilsenburg wollte sich einer Verkehrskontrolle in Wernigerode entziehen. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Wernigerode (vs) l Ein 45-Jähriger aus Ilsenburg ist seinen Führerschein erstmal los. Er wollte sich Polizeiangaben nach am frühen Samstagmorgen einer Polizeikontrolle in Wernigerode entziehen. Wie sich später herausstellte, hatte er Alkohol im Blut.

Offensichtlich für den Mann Grund genug, um auf die B244 zu fliehen. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Etwa mit Tempo 180 war der Raser unterwegs, bevor er in Schmatzfeld die Beleuchtung seines Opel ausschaltete. In einer Kurve vor dem Ortsausgang Richtung Langeln verlor er dann die Kontrolle über seinen Wagen und rutsche auf die Gegenfahrbahn.

Dort entging der 45-Jährige nur knapp einem schweren Unfall mit einem anderen Auto, dessen Fahrer den Beamten noch unbekannt ist. Dem Flüchtenden war das riskante Manöver offensichtlich genug: kurz nach dem Ortsausgang stoppte er und übergab der Polizei den Autoschlüssel. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Der Führerschein wurde dem Mann noch vor Ort entzogen. Außerdem wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst.