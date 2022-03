Bewohner feiern 85Jahre Oesig in Blankenburg

Am ehemaligen Arbeitslager legten die MItglieder des Heimatvereins und Bürgermeister Heiko Breithaupt einen Kranz nieder.

Blankenburg - „Die Siedlung Oesig wurde 1936 gegründet. Es entstanden die ersten Häuser. Die Bewohner kamen nicht nur aus Blankenburg, sondern auch aus dem Saarland, Ostpreußen oder Siebenbürgen, also Rumänien“, erzählt Bernd Lindner, Vorsitzender des Heimatvereins Oesig, aus der Geschichte der Siedlung. Grund der damaligen Ansiedlung war, dass Bergleute für den Eisenerzabbau in der Grube „Braunesumpf“ gebraucht wurden. „Sie haben hier günstig ein Haus auf Kredit bekommen, außerdem Land zum Bewirtschaften“, so Lindner weiter.