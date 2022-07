Blankenburg trauert um ehemaligen Bürgermeister Hanns-Michael Noll

Blankenburg - Nach kurzer schwerer Krankheit ist der ehemalige Blankenburger Bürgermeister Hanns-Michael Noll (CDU) verstorben. Am 12. Dezember 1945 in Blankenburg geboren, besuchte er bis 1956 hier auch den Kindergarten und die Schule, ehe er zu seinem Vater in die Nähe von München übersiedelte. 1964 trat er in die Luftwaffe der Bundeswehr ein und absolvierte eine Ausbildung zum Fluglotsen. Hier folgten der Einsatz in den Dienststellen der Flugsicherung in Oldenburg, Bremen, Maastricht und Kaufbeuren. Von 1991 bis 1994 war verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung in den neuen Bundesländern und von 1994 bis 2002 war er als Wachleiter in der Regionalkontrollstelle Berlin der Deutschen Flugsicherung GmbH tätig. 2002 erfolgte seine Pensionierung mit dem Dienstgrad Stabshauptmann. 1994 zog es ihn wieder in sein geliebtes Blankenburg. Aus seiner Leidenschaft für Modellbahnen heraus, eröffnete er im Jahr 2000 in der Langen Straße ein kleines Modellbau-Fachgeschäft. Darüber hinaus engagierte er sich politisch in der CDU. 2002 wurde er zum 1. Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes Blankenburg gewählt. Seit 2004 war er Mitglied im Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der Gruppe CDU/Kaufmannsgilde. 2008 wurde Hanns-Michael Noll zum Bürgermeister seiner Heimatstadt gewählt. Das Amt hatte er bis 2015 inne.