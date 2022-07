Blankenburger Feuerwehr-Kameraden an denkwürdigem Datum befördert

Blankenburg - Der 11. September hat sich als Datum nicht nur bei den Feuerwehrleuten in den Vereinigten Staaten von Amerika tief eingebrannt. Auch in Blankenburg sind die Kameraden an jenem Tag in Gedanken vor allem bei den Brandbekämpfern, die bei den Rettungsarbeiten nach den Terroranschlägen vor 20 Jahren in New York, Washington und Shanksville ums Leben gekommen waren, bei deren Familien und Hinterbliebenen.