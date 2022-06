Blankenburger Getränkespezialist investiert in Klimaschutz

Die Harzer Mineralquellen GmbH in Blankenburg investieren zwei Millionen Euro in energieeffizientere Anlagen und neue Sozialräume .

Blankenburg - Alles fließt. Das gilt insbesondere für den Getränkeproduzenten Harzer Mineralquellen in Blankenburg. Dort wird nicht nur reinstes Mineralwasser aus eigenen Brunnen gefördert, mal mit mehr, mal mit weniger Kohlensäure, natürlichen Fruchtsäften und Aromen versetzt, abgefüllt und in alle Teile Deutschlands transportiert. In den zurückliegenden Jahren hat das Unternehmen an seinem Standort am Hasenwinkel kräftig in neue Anlagen und ein neues Logistikzentrum investiert.