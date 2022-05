Blankenburgs Kinderbibliothek zieht in den historischen Ratskeller

Blankenburg bekommt eine eigene Kinderbibliothek. Sie zieht aus den Räumen der Bücherei in der Tränkestraße 1 hinüber in den Ratskeller des historischen Rathauses. Am 11.11. wird Eröffnung gefeiert.

Blankenburg - Die Blankenburger Bibliothek lagert ihr Angebot für Kinder aus. Bibliothekschefin Susan Morche erklärt die Hintergründe.

Mehr Bücher, mehr Platz, mehr Möglichkeiten: Am Donnerstag, 11. November, soll eine eigene Kinderbibliothek ihre Türen öffnen. Eingerichtet wird sie in den Räumen des Ratskellers im historischen Rathauses, wie Bibliotheksleiterin Susan Morche freudig ankündigt.

Nur zwei kleine Räume für Kinderliteratur

„Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Räume dort lange Zeit nicht wie geplant genutzt werden“, blickt sie zurück. Deshalb sei spontan entschieden worden, dort eine Kinderbibliothek einzurichten. „Wir wollten immer schon mehr Platz für die Kinder“, sagt Susan Morche. Denn in der Tränkestraße 1 standen nur zwei kleine Zimmerchen für Kinder- und Jugendliteratur zur Verfügung. Zum Lesen selbst war kaum Platz.

Doch das wird sich nun ändern. Im Ratskeller haben nicht nur die rund 3500 Bücher ausreichend Raum, sondern auch die jungen Leser nebst Eltern und Großeltern. Selbst ganze Schulklassen finden nun dort viel bessere Bedingungen vor.

Lese-Ecken gemütlich und kindgerecht eingerichtet

Gleich mehrere kuschelige Ecken wurden inzwischen eingerichtet, in denen gemütlich in Büchern geschmökert werden kann. „Jeder von uns hat geschaut, alles auch kindgerecht einzurichten“, erzählt Susan Morche. Sie dankt dabei auch der Stadtverwaltung, die alles möglich gemacht habe, um den Umzug zu unterstützen, sowie den rührigen Mitgliedern des Bibliotheksfördervereins. Diese sorgen mit ihren Spendenaktionen regelmäßig für das Aufbringen der Eigenanteile für mögliche Förderanträge. Extra für die Ausleihe im Rathaus haben sie ein neues Laptop angeschafft. Bis zum Eröffnungstag haben die vier Bibliotheksmitarbeiter aber noch einiges zu tun, um alle Bände in die Regale einzusortieren und die Technik startklar zu machen.

Einige Regale müssen noch eingeräumt werden

Viele Bücher sind noch in Kisten verpackt. Darunter auch die zahlreichen Neuanschaffungen, auf die sich Blankenburgs Kinder und Jugendliche ebenfalls freuen dürfen. Möglich geworden ist dies durch eine Förderung des Landes Sachsen-Anhalt. Die Zuwendungen waren bestimmt für das Anschaffen von Büchern und Lizenzen für analoge und digitale Medien. Da die Blankenburger Bibliothek, die von der Arbeitsfördergesellschaft (AFG) Harz betrieben wird, eng mit der Kreisbibliothek kooperiert, konnte sie einmal mehr von dieser Landesförderung profitieren. So waren den Bibliotheken im Harzkreis insgesamt 21.850 Euro zur Verfügung gestellt worden. Hinzu kamen noch Corona-Hilfe für die Bibliotheken im Land.

Dank Fördergeld viele neue Bücher und Hörbücher angeschafft

Wie Susan Morche erklärte, konnten aus dem Anteil für die Blankenburger Einrichtung allein 4300 Euro für neue Kinderliteratur ausgegeben werden. Angeschafft wurden Kinderbücher, die beliebten interaktiven Tiptoi-Wissensbücher und zahlreiche Tonie-Figuren für Hörbücher. Diese Figuren übernehmen, verbunden mit einer passenden Soundbox das Vorlesen spannender und lustiger Geschichte, so Abenteuer von Petronella Apfelmus, Baumeister Bob, Benjamin Blümchen und vielen mehr.

Eröffnung mit Kinderbuchautorin

Eröffnet wird die neue Kinderbibliothek im Rathaus am Donnerstag, 11. November, um 14 Uhr. An diesem Tag wird beispielsweise die Autorin und Illustratorin Katrin Packebusch aus Pabstorf für die kleinen und großen Gäste aus ihren Büchern vorlesen. Als Veranstaltungen stehe bereits am 19. November der bundesweite Vorlesetag im Programm sowie am 24. November ein Filznachmittag mit Uta Schiffer.

Geöffnet hat die Kinderbibliothek im Rathaus dienstags von 14 bis 18 Uhr und donnerstags von 14 bis 19 Uhr sowie jeden ersten Samstag im Monat. Schulklassen und Kindergruppen können auch gern individuelle Termine vereinbaren – Telefon (0 39 44) 9 54 10 65, E-Mail: [email protected]

Einige der mit Fördergeld des Lande neu angeschafften Bücher, Tonie-Hörbücher und ein Kamishibai-Vorleseset. Foto: Jens Müller