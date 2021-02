Ein Audi-Fahrer stieß mit einer etwa 70 Jahre alten Radfahrerin in Elbingerode zusammen. Die Frau verletzte sich, der Autofahrer flüchtete. Nun sucht die Polizei nach dem Unfall-Fahrer und der verletzten Frau. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Audi-Fahrer stieß in Elbingerode mit einer 70-jährigen Radfahrerin zusammen. Die Frau verletzte sich dabei, der Unfall-Fahrer flüchtete.

Elbingerode l Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend (10. Februar) in Elbingerode. Ein Autofahrer fuhr gegen 22.30 Uhr mit seinem Wagen von einem E-Center-Parkplatz auf die Straße Alte Waldbreite in Richtung Drei Annen Hohne. Dabei übersah er eine Radfahrerin, mit der er zusammenstieß. Die Frau verletzte sich dabei, der Unfall-Fahrer fuhr weiter, ohne Hilfe zu leisten.

Ein Zeuge sah den Unfall, versuchte der Frau zu helfen, die jedoch jede Hilfe ablehnte. Nun sucht die Polizei nach dem Unfall-Fahrer und der Radfahrerin.

Der Zeuge beschreibt die Fahrradfahrerin um die 70 Jahre alt. Sie hatte ein braunes Fahrrad dabei. Der Pkw ist ein schwarzer Audi mit HZ-Kennzeichen.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Unfall gesehen haben und weitere Beschreibungen machen können. Außerdem bitten sie den Unfallverursacher und die verletzte Frau sich bei der Polizei zu melden (Tel: 03941/674293).