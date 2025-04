Die Insolvenz des Automobilzulieferers Bohai Trimet hat im Harz Schockwellen ausgelöst. Was die Pleite für die Mitarbeiter des Unternehmens in Harzgerode bedeutet.

Harzgerode/MZ. - Als der vorläufige Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann am Dienstagnachmittag, 22. April, erstmals vor die Belegschaft in Harzgerode tritt, ist die Stimmung schon tief im Keller, hat sich doch längst herumgesprochen, worum es in dieser Personalversammlung gehen wird. Eine Woche zuvor hatte die Bohai Trimet Automotive Holding GmbH Insolvenz angemeldet. Die Produktion – hergestellt werden Druckgussteile für den Fahrzeugbau – ruht seitdem.