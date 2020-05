In Ermsleben (Landkreis Harz) kam es zu einem Brand in einem Reifenlager. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Ermsleben (vs) l Am Montag (25. Mai) gegen 3.30 Uhr kam es zu einem Brand eines Reifenlagers in der Welbslebener Straße in Ermsleben (Landkreis Harz). Auf dem Gelände einer Autoverwertung gerieten auf bisher unbekannte Weise Altreifen in Brand.

Das Feuer konnte sich so schnell ausbreiten, dass ein großer Container mit weiteren Reifen sowie vier abgemeldete und zur Verschrottung vorgesehene Pkw ebenfalls in Brand gerieten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und wird zur Beweissicherung einen Brandursachenermittler zum Einsatz bringen. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zur Tat machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293.