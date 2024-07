Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wernigerode führte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung gegen einen Bewohner, der bereits zuvor auffällig war.

In einer Wohnung im Haus Kopernikusstraße 7 in Wernigerode kam es am Donnerstagabend zu einem Brand. Wurde das Feuer absichtlich gelegt?

Wernigerode. - Wurde das Feuer, das am Donnerstagabend, 4. Juli, in einem Mehrfamilienhaus in Wernigerode ausgebrochen ist, absichtlich gelegt? Noch während des Feuerwehreinsatzes machte diese Befürchtung unter den geretteten Nachbarn die Runde. Offensichtlich mehr als nur ein Gerücht: „Wir ermitteln wegen des Verdachts schwerer Brandstiftung“, informiert eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen.