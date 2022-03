Brocken, Teufelsmauer oder Harzdrenalin? Persönlicher Lieblingsharz gesucht

Wo ist es im Harz am schönsten? Welche Orte besuchen Menschen dort gern? Sind es die Attraktionen, die bereits viele kennen oder haben Harzbegeisterte ganz andere Lieblingsorte? Diese Fragen stellen sich die Mitarbeiter des Harzer Tourismusverbandes und laden zu einer besonderen Aktion ein.

Im Harz kann man viel entdecken. Die Region um den Brocken ist ein attraktives Ausflugsziel für Familien, Wanderer, Menschen, die Ruhe suchen, Einheimische und Touristen. Doch wo sind sie besonders gern? Etwa am Oderteich oder auf dem Brocken oder suchen Harzbegeisterte doch lieber wie hier den Adrenalinschub bei Harzdrenalin.

Goslar/Wernigerode - „Wir wollen von harzbegeisterten Menschen wissen, welches ihre Lieblingsplätze sind“, berichtet Maximilian Schuck vom Harzer Tourismusverband (HTV) auf Volksstimme-Nachfrage. Außerdem sollen sie in maximal 100 Wörtern ihre persönliche Geschichte zu dem Ort verraten, was sie mit ihm verbinden und warum er für sie so besonders ist.