B81/Blankenburg (vs) - Auf zahlreiche Sperrungen müssen sich Autofahrer im Harz ab Wochenanfang, 17. Oktober, einstellen. Dies teilt ein Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales mit.

Um diese Straßen geht es:

Bundesstraße B81 bei Blankenburg

Hier bekommt die Strecke bis voraussichtlich 11. November eine neue Fahrbahndecke, heißt es. In den nächsten vier Wochen wird der alte Asphalt abgefräst und anschließend wieder neu aufgebaut.

Für diese Arbeiten muss die B81 voll gesperrt werden. Der Verkehr wird derweil über die A36, die Landesstraße L85 (B 81-Heimburg) und die Kreisstraße K1347 (Heimburg-Michaelstein-Blankenburg-B 81) umgeleitet.

B244a zwischen Schmatzfeld und Reddeber

Gebaut wird an der B244a beginnend am Ortsausgang von Schmatzfeld bis zur Kreuzung mit der Landesstraße L86 in Richtung Reddeber). Die Arbeiten sollen planmäßig knapp sechs Wochen bis zum 25. November dauern.

Für diese Zeit führt in beide Richtungen eine Umleitung über die L86 (Reddeber-Heudeber), die K1330 (Heudeber-Langeln) und die B244 (Langeln-Schmatzfeld). Alternativ kann die Baustelle über die Autobahn A36 umfahren werden.

L93 von Treseburg bis Wienrode

An dem Streckenabschnitt vom Ortsausgang Treseburg bis zum Abzweig der Kreisstraße K1350 in Richtung Roßtrappe sind ab Montag verschiedene Sanierungsarbeiten geplant.

Dafür muss die L93 voraussichtlich bis zum 28. Oktober voll gesperrt werden, heißt es.

Solange wird der Verkehr über Wienrode zur B81 und dann ab Almsfeld weiter auf der L94 über Altenbrak nach Treseburg umgeleitet - und umgekehrt.