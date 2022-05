Busse, Straßenbahn und Züge im Landkreis Harz werden bald teurer

Fahrgäste der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) - hier an der Bushaltestelle „Rendezvous“ in Wernigerodes Innenstadt - müssen ab 2022 wohl tiefer in die Tasche greifen. Die HVB wollen – ebenso wie die Halberstädter Verkehrsgesellschaft – die Tarife um 3,55 Prozent anheben.

Foto: Holger Manigk