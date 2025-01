Ordnungswidrigkeiten sind in der Stadt Oberharz am Brocken immer wieder ein Problem. Wie viele es 2024 gewesen sind und wo nach wie vor große Schwierigkeiten mit Falschparkern bestehen.

Stadt Oberharz am Brocken. - An der Falschparker-Situation in Elend habe sich wenig geändert, berichtet Ortsbürgermeister Lars Meißner (Freie Wählergemeinschaft Elend). Noch immer parkten Autofahrer das gesamte Jahr über an schönen Wochenenden, wenn im Harz viele Besucher sind, dort, wo es nicht erlaubt ist.

Elend: Falschparker sind immer noch ein großes Problem im Ort

Die Problematik beschäftigt den Ort im Oberharz schon viele Jahre. Besonders betroffene Stellen in Elend seien unter anderem die Bahnhof- und Feuersteinstraße sowie der Bodeweg. Letzterer ist ein verkehrsberuhigter Bereich. Bedeutet: Parken ist nur in gekennzeichneten Flächen erlaubt – und die gibt es am Bodeweg gar nicht. Dennoch werde häufig dort das Auto hingestellt, auch vor Einfahrten, so dass Anwohner nicht mehr raus- beziehungsweise reinfahren könnten. „Teilweise herrscht hier Ausnahmezustand“, erklärt Lars Meißner. Immerhin sei es noch nicht dazu gekommen, dass Rettungsfahrzeuge wegen Falschparkern nicht mehr weitergekommen wären.

Lesen Sie auch: Treffen mit Vereinen, Eltern und mehr: Das erwartet Elend 2025

Trotz zwei großen Parkplätzen in Elend gibt es Probleme mit Falschparkern im Ort. Foto: Matthias Distler

„An der Mentalität der Leute hat sich leider nichts geändert“, urteilt der Ortsbürgermeister. Er und andere dokumentieren, wenn die Zeit da ist, Falschparker und leiten die Fotos ans Ordnungsamt weiter. Das ist laut einem Urteil auch erlaubt: Privatpersonen dürfen Falschparker beim Ordnungsamt melden. Dabei ist es ebenfalls erlaubt, die falsch geparkten Fahrzeuge zu fotografieren, um die Bilder als Beweismittel an die Behörden weiterzuleiten. Auch Anwohner würden auf Falschparker aufmerksam machen.

Oberharz: Ordnungsamt stellte 2024 insgesamt 700 Ordnungswidrigkeiten fest

Das kann Grit Hildebrand aus dem Ordnungsamt der Stadt Oberharz am Brocken bestätigen. Die Tendenz der Anzeigen durch Dritte, also durch Bürger, sei steigend, informiert die Amtsleiterin. Das Ordnungsamt selbst habe zwei Außendienstmitarbeiter, die Verkehrssünden in den zehn Ortsteilen, eine Fläche von fast 272 Quadratkilometern, ahnden. Einen besonderen Schwerpunkt gebe es bei den Kontrollen nicht. Sie versuchten, in allen Ortsteilen der Stadt gleichmäßig zu kontrollieren, heißt es aus dem Ordnungsamt.

Auch interessant: Mit Postkarten aus dem alten Elend: Welches ambitionierte Tourismus-Projekt geplant ist

Im Jahr 2024 wurden laut dem Ordnungsamt insgesamt 700 Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr erfasst, also bei geparkten, haltenden und nicht fahrbereiten Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr. Von den erfassten Ordnungswidrigkeiten seien 65 Vorgänge „bußgeldbewehrt“ gewesen, wie es im Behördendeutsch heißt. Daraus ergaben sich für die Stadt im Jahr 2024 Einnahmen von 19.398,50 Euro. Darunter fallen zum Beispiel Falschparker und fehlende Parkscheine auf gebührenpflichtigen Parkplätzen.

Von den Parkflächen gibt es zwei in Elend: eine in der Ortsmitte, eine am Bahnhof. Diese werden zwar auch gut genutzt, doch selbst wenn dort noch freie Plätze sind, würden die Leute auch an anderen Stellen im Ort parken. „Aus Bequemlichkeit oder Egoismus“, schätzt der Ortsbürgermeister, der, wenn er die Leute erwischt, auch mit ihnen redet. Nicht alle seien dabei einsichtig: „Manche interessiert das gar nicht.“