Catwoman und Batman statt Nikolaus beim Vorweihnachtsmarkt in Blankenburg

Die Organisatoren des Blankenburger Vorweihnachtsmarktes hatten sich auch in diesem Jahr wieder etwas Besonderes einfallen lassen – und die Superhelden Batman, Superman und Catwoman engagiert.

Blankenburg - Nicht schlecht staunten Groß und Klein am Sonnabend, als sie Superman, Batman und Catwoman hautnah und Auge in Auge erlebten. In dem kleinen Studio von Marco Gosdschan konnten sie sich mit den Superhelden sogar fotografieren lassen. Mit ungewöhnlichen Galionsfiguren haben die Organisatoren bereits Erfahrung. „Beim letzten Vorweihnachtsmarkt hatten wir das Motto 'Star Wars'. Das war auch erfolgreich“, sagte Stephan Nickell.