Chocolart in Wernigerode eröffnet Warum sich Wissenschaftsminister Armin Willingmann beim Schokoladenfestival im Harz wiegen lässt

In Wernigerode feiert das Schokoladenfestival Chocolart Schokolade in all ihren Facetten. Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann ließ sich für den guten Zweck aufwiegen.