Corona: Wie Weihnachtsgeschäft für Händler in Wernigerode läuft

Wer durch Wernigerode bummelt, sieht 40 festlich dekorierte Leitern vor Geschäften. Sie sollen in einer schwierigen Corona-Weihnachtszeit für Einzelhändler ein Zeichen der Hoffnung sein.

Wernigerode - Lichterkette, selbstgenähte bunte Stiefelchen und ein kleiner Weihnachtsmann an der Spitze – so ist Wernigerodes schönste Wintersprosse 2021 dekoriert. Die Leiter steht vor der Bäckerei von René Silberbach an der Marktstraße.