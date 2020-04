Wernigerodes Händler kämpfen während der Corona-Krise ums finanzielle Überleben. Die Kaufmannsgilde hat einen Service für sie eingerichtet.

Wernigerode l Ostern steht vor der Tür. Für Wernigerodes Einzelhandel eine lukrative Zeit. Normalerweise. Ob Spielzeug, Deko, Bücher, Schmuck oder Parfüm - solche Artikel sind gefragt. Wegen der Corona-Krise sind die meisten Ladeninhaber gezwungen, ihre Geschäfte zu schließen. Die fest eingeplanten Einnahmen bleiben aus. Einzelhändler kämpfen ums Überleben.

In Wernigerode machen jetzt etliche Händler aus der Not eine Tugend. Ihre Angebot: Waren können telefonisch beziehungsweise online bestellt werden und werden dann bis an die Haustür des Kunden gebracht.

Gemeinsamer Webshop

Damit die Wernigeröder den Überblick haben, welches Geschäft liefert, bietet die Kaufmannsgilde auf ihrer Website www.einkaufen-wernigerode.de einen zentralen Webshop für Einzelhandelsunternehmen der Innenstadt von Wernigerode an. „Präsentieren können sich alle innerstädtischen Einzelhändler“, informiert Rathaussprecherin Winnie Zagrodnik.

Bilder Wie leergefegt ist in diesen Tagen die Breite Straße - Wernigerodes Bummelmeile und Einkaufsstraße. Foto: Ivonne Sielaff



Wir bleiben zu Hause - das ist die Devise der Stunde. Viele Wernigeröder halten sich daran. Foto: Ivonne Sielaff



Kontaktlose Übergabe

„Hier können die wichtigsten Artikel von jedem Innenstadt-Händler angeboten werden sowie natürlich ein Link zu einem gegebenenfalls vorhandenen Online-Shop des Händlers“, informieren Ute Walther-Nachtmann und Ralf Quednau von der Wirtschaftsförderung der Stadt. „Ausgeliefert wird die Ware mittels kontaktloser Übergabe an der Haustür. Die Zahlung erfolgt über die üblichen Wege wie Vorkasse oder PayPal. Wer seinen Kunden vertraut, bietet den Kauf auf Rechnung an.“

Mediengruppe liefert

Der Webshop wird kostenpflichtig über die Firma Korsch- media geführt. Alle innerstädtischen Einzelhändler, die hier noch nicht gelistet sind, wenden sich bei Interesse an die ausführende Firma per E-Mail info@korschmedia.de und schließen ihren Vertrag direkt mit Jürgen Korsch ab, so Rathaussprecherin Zagrodnik weiter.

Mit im Boot ist die Mediengruppe MBG Medien-Service­Harz-Börde GmH – mit ihren Printmedien Volksstimme und Generalanzeiger sowie den zugehörigen Online-Plattformen. Hier wird gerade ein Marketingkonzept unter der Dachmarke „Gemeinsam stark für die Region“ entwickelt. Für die Auslieferung der online bestellten Waren möchte die Mediengruppe Magdeburg ihren Paket- und Briefdienst Biber Post kostenpflichtig zur Verfügung stellen. Mit Anfragen zur weiteren Verfahrensweise können sich interessierte Einzelhändler ebenfalls an den Vorstand der Kaufmannsgilde beziehungsweise an die Wirtschaftsförderung der Stadt Wernigerode unter Telefon (0 39 43) 654 811 und -810 wenden sowie an Thomas Helmuth, Gesamtregionalverlagsleiter der Mediengruppe MBG unter (0 39 41) 69 92 45 und an Jürgen Korsch unter (03 94 52) 9 91 14.

Gutscheine im Angebot

Die Ein Harz GmbH startete ebenfalls eine Selbsthilfekampagne unter dem Motto „Solidarität schafft Liquidität“, informiert Zagrodnik weiter. Mit der Initiative sollen der gesamte Harzer Einzelhandel, die Gastronomen und die Dienstleister unterstützt werden. Unter www.einharz-gutschein.de kann man Gutscheine seiner Lieblingsgeschäfte online kaufen, um ihnen durch die schwere Zeit zu helfen.