Die Polizei hat kontrolliert, dass die Verordnung zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus eingehalten wird.

Ilsenburg l Wer sich mit dem Inhalt der zum Infektionsschutz erlassenen Bestimmungen vertraut gemacht hatte, der war an dem Wochenende, 28. und 29. März, bestens auf die Freizeit vorbereitet. Es gab allerdings auch zahlreiche Menschen, die sich nicht bis ins Detail mit den geltenden Regelungen zum Schutz vor dem Coronavirus vertraut gemacht hatten.

In Ilsenburg hatten deshalb die Polizei des Harzer Reviers und Mitarbeiter der Ilsenburger Stadtverwaltung einen zeitweiligen Kontrollposten eingerichtet, um Auswärtige vom Besuch des Ilsetals abzuhalten. Sie setzten damit Landesrecht durch, denn seit dem 24. März hat das Land unter anderem festgelegt, dass Reisen aus touristischem Anlass nach Sachsen-Anhalt untersagt sind. Dies gilt auch für Reisen zu Freizeitzwecken, heißt es in der entsprechenden Verordnung.

Verstärkung in die Innenstadt

Ilsenburgs Bürgermeister Denis Loeffke hatte mit Blick auf die Wettervorhersage deshalb schon zur Wochenmitte Kontakt in den Landkreis Goslar aufgenommen und um entsprechende Hinweise ersucht. Die Goslarer haben dies auch akzeptiert, denn nur sehr wenige Autos mit GS-Kennzeichen sind am Wochenende in Ilsenburg gesehen worden. Größer war die Zahl derer, die aus den Regionen um Braunschweig und Hannover das Ilsetal besuchen wollten. Sie alle wurden mit der Bitte um direkte Rückreise an der Weiterfahrt gehindert.

Einige wollten dies nicht wahrhaben und versuchten einen Spaziergang in der Ilsenburger Innenstadt. Deshalb schickte die Polizei Verstärkung. Zusätzliche Beamte waren in der Innenstadt und teilweise auch den Ortschaften auf Streife unterwegs.

Zurückgewiesene zeigen sich einsichtig

Die zurückgewiesenen Besucher zeigten sich überwiegend einsichtig und vermieden verbale Auseinandersetzungen. Das Gros hatte einfach die Sonderregelungen nicht gelesen und wollte das schöne Wetter zum Ausflug zu Zweit oder mit der Familie nutzen.

„Die Leute tun mir ja auch leid, aber wir sind verpflichtet, unsere Bürger zu schützen. Wir können uns glücklich schätzen, dass die Infektionsrate in Ilsenburg aktuell noch so gering ist. Je eher wir uns jetzt einschränken, je eher können wir auch wieder auf ein gewohntes Miteinander hoffen“, sagte Ilsenburgs Bürgermeister am Kontrollpunkt.

Unterstützt wurden die sich abwechselnden Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Polizeibeamten des Harzer Reviers. Die Beamten hatten am Sonnabend schon zur Mittagszeit mehr als 100 Zurückweisungen registriert. „Ich schätze, dass es bis zum Feierabend so um die 300 bis 400 Fahrzeuge werden können“, sagte ein Polizeibeamter am Sonnabend.

Am Sonntag wurde noch bis zum Mittag kontrolliert. „Entsprechend des Wetters waren es nur noch zehn Fahrzeuge, die wir zurückweisen mussten“, sagte Bürgermeister Loeffke am Nachmittag der Volksstimme.