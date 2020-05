Die Welterbestadt Quedlinburg (Landkreis Harz) ruft zur Unterstützung der einheimischer Händler und Gastronomen auf.

Quedlinburg (vs) l Mit der Werbekampagne #ichkaufeinquedlinburg will die Welterbestadt ihre Händler und Gastronomen unterstützen. Auf Grund der Coronakrise haben diese seit Wochen mit starken Umsatzeinbußen zu kämpfen. „Unsere Gewerbetreibenden und Gastronomen tragen maßgeblich zum Ambiente und zum Erlebnischarakter unserer Welterbestadt bei. Sie in dieser schwierigen Situation zu unterstützen, ist uns eine Herzensangelegenheit“, versicherte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) während der Vorstellung der Kampagne.

„Wir möchten die Quedlinburger Bürger zum Besuch ihrer lokalen Händler in der Welterbestadt, in Bad Suderode und der Stadt Gernrode einladen. Ein gesunder Lokalpatriotismus stärkt uns nicht nur in der Krise“, wird in einer Pressemitteilung auch der CDU-Landtagsabgeordnete Ulrich Thomas zitiert, der gleichzeitig Vorsitzender des städtischen Wirtschaftsausschusses ist. Die Akteure rufen auch alle Besucher der Stadt auf, die Angebote vor Ort zu nutzen.

Ergänzt wird die Kampagne mit einer Social-Media-Aktion. Die Kunden sind aufgerufen, Fotos vom eigenen Einkaufserlebnis in Quedlinburg, Bad Suderode oder Gernrode mit dem Hashtag #ichkaufeinquedlinburg und der Aussage, warum sie gern dorteinkaufen, in den sozialen Netzwerken zu posten. Die drei originellsten, aussagekräftigsten Beiträge werden mit einen Quedlinburg-Geschenkgutschein in Höhe von 50 Euro prämiert, hieß es. Die Aktion läuft bis Sonntag, 7. Juni.

weitere Infos und Teilnahmebedingungen im Internet unter www.www.Quedlinburg-lokal.de