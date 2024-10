Erkältungen und Corona lassen diesen Herbst die Personaldecke bei vielen Unternehmen im Landkreis Harz arg schrumpfen. Welche Folgen das im Harzklinikum mit seinen Krankenhäusern in Wernigerode, Blankenburg und Quedlinburg sowie am Ameos-Klinikum Halberstadt hat.

Landkreis Harz. Hust und Schnief: Eine Erkältungswelle rollt über den Landkreis Harz. Zudem steigt die Zahl der Corona-Fälle im Herbst wieder. Viele Krankschreibungen sind die Folge – auch an den Krankenhäusern in Quedlinburg, Wernigerode und Halberstadt. Drohen Personalengpässe am Ameos- und am Harzklinikum?