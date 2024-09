An der Kreuzung von L 235 und Kreisstraße 1357 in Harzgerode sind am Sonntag zwei Autos zusammengestoßen. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Autos kollidieren an Kreuzung - drei Verletzte

Crash auf L 235 in Harzgerode

Harzgerode. - Bei einem Verkehrsunfall auf der L 235 in Harzgerode sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach stießen an der Kreuzung von Kreisstraße 1357 und Landesstraße 235 gegen 20.45 Uhr zwei Autos zusammen. Laut den ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 53 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem Wagen auf der K 1357 in Richtung Neudorf unterwegs war, einen in Richtung Straßberg fahrenden Pkw übersehen.

Durch den Zusammenstoß erlitten beide Autofahrer sowie ein Beifahrer leichte Verletzungen. Die beiden Pkw-Fahrer wurden laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht, bei dem Beifahrer reichte eine ambulante Versorgung vor Ort.

Die Sachschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich laut den Angaben auf insgesamt etwa 13.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.