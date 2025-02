Braucht Wernigerode einen Wirtschaftspreis? Stadtratspräsident Uwe-Friedrich Albrecht (CDU) regt an, einen solche Auszeichnung ins Leben zu rufen. Bei anderen Politikern in der Harz-Stadt stößt er damit allerdings auf Skepsis.

Neben Industrie-Unternehmen gibt es in Wernigerode viele kleine und mittelständische Firmen, für die der Stadtratspräsident Uwe-Friedrich Albrecht einen Wirtschaftspreis ins Leben rufen will.

Wernigerode. - Personalengpässe, hohe Kosten, fehlender Nachwuchs: Ob große Firma oder kleiner Betrieb, für viele Unternehmen in Wernigerode sind die Bedingungen schwierig geworden. Um anzuerkennen, was sie dennoch leisten, will Stadtratspräsident Uwe-Friedrich Albrecht (CDU) einen Wirtschaftspreis ins Leben rufen.