Bei der Bundeswehr mangelt es an Soldaten. Eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht für junge Männer führt derzeit zu hitzigen Diskussionen. Wie denken die Menschen in der Harz-Stadt Wernigerode darüber?

Debatte um neue Wehrpflicht: Umfrage in Wernigerode ergibt eindeutiges Meinungsbild

Bald verpflichtend? Junge Soldaten in der Grundausbildung halten das Sturmgewehr G36 in den Händen.

Wernigerode. - Kaum ein Thema spaltet die Bundespolitik aktuell so sehr wie eine mögliche neue Wehrpflicht. Der Dienst an der Waffe soll die Zahl der Soldaten der Bundeswehr erhöhen. Bei einer Straßenumfrage in Wernigerodes Innenstadt zeichnete sich dazu ein klares und überraschendes Meinungsbild ab.