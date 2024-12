Rund 3.000 Mitarbeiter der Salzgitter AG, darunter auch 70 Ilsenburger, haben am Donnerstag gegen eine Übernahme der Mehrheitsanteile ihres Unternehmens protestiert.

Ilsenburg/Salzgitter. - Der traditionsreichen Salzgitter AG droht eine gravierende Änderung der Eigentumsanteile. Wie das börsennotierte Unternehmen aus dem S-Dax mitteilt, will ein Konsortium um das Bauunternehmen Günter Papenburg und der TSR Recycling GmbH & Co. KG den bisherigen Aktionären der Salzgitter AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb der Aktien der Gesellschaft unterbreiten. Einfacher gesagt, will das Konsortium Mehrheitsaktionär bei Salzgitter werden.