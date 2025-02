Knapp eine Woche vor der Bundestagswahl ist die gesellschaftliche Stimmung aufgeheizt. Anlass für das Wernigeröder Bündnis für Toleranz und Demokratie, zu einer Demonstration einzuladen. So viele Harzer sind dem Aufruf gefolgt.

Mit Kerzen, Lichterketten und Plakten demonstrieren am Montagabend Hunderte Harzer auf dem Wernigeröder Marktplatz.

Wernigerode. - Geschätzt 250 bis 300 Harzer trotzen am Montagabend, 17. Februar, der Eiseskälte, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Sie folgten der Einladung des Bündnisses für Toleranz und Demokratie und erleuchteten mit Kerzen, Teelichtern und Lichterketten den Wernigeröder Marktplatz.

Lesen Sie auch: Angst vor Anschlägen: Ist der Christopher Street Day ein zu großes Sicherheitsrisiko für Wernigerode?

Vertreter vom Kirchgemeinden und der Hochschule Harz betonten ebenso wie Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD), Mitglieder des „Christopher Street Day“-Vereins und Schüler in ihren Ansprachen, wie wichtig es sei, für Demokratie einzustehen. Es sei Zeit, gegen den internationalen Rechtsruck einzustehen.

Auch interessant: Wernigerode streitet über Christopher Street Day: Welche Forderung jetzt im Raum steht

Viele der Teilnehmer bei der Demo vor dem Rathaus der Harz-Stadt hatten Transparente dabei. Foto: Holger Manigk

„Was heute hier stattfindet und was mich bewegt, ist der Appell an ein menschliches Miteinander“, richtete sich der OB an die Menschenmenge.