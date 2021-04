Der wohl schönste Spielplatz im Harzkreis ist endlich fertig

Blankenburg

Keine Frage: Da ist den Blankenburgern wirklich etwas Tolles gelungen. Hatte die Blütenstadt schon bisher den wohl schönsten Spielplatz im Harzkreis zu bieten – der Abenteuerspielplatz vor der Glasmanufaktur in Derenburg – setzt sie nun selbst noch eins drauf. Im Stadtpark ist nach einer intensiven Vorbereitungsphase mit breiter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein neues Spieleparadies geschaffen worden: mit Kletterfelsen, Seilrutsche, Bodentrampolinen, einem lang ersehnten Wasserspielplatz, Tischtennisplatten, Fußball- und Basketballfeld, und, und, und. Für die ältere Generation ist extra eine sogenannte Calestenics-Anlage aufgebaut worden. „Es müssen nur noch einige Kleinigkeiten erledigt werden. Dann wird der Bauzaun abgebaut“, kündigt Karsten Wrabetz an, der die Bauarbeiten für die Stadtverwaltung begleitet und damit das Konzept von Birgit Walsch vollendet. „Sie war von Beginn an die treibende Kraft. Ihr Entwurf ist so umgesetzt worden – mit viel Liebe zum Detail“, erklärte Bürgermeister Heiko Breithaupt (CDU), der ihr ausdrücklich dafür dankte.

Zahlreiche Wünsche der Kinder erfüllt

Birgit Walsch, die für die Stiftung Barocke Schlossgärten und Parks verantwortlich zeichnet, hatte 2018 die Initiative ergriffen, den Spielplatz im Stadtpark nicht nur völlig neu zu gestalten, sondern auch zu erweitern und allen Generationen Möglichkeiten zum Spielen und zu sportlicher Betätigung zu bieten. Über die Schulen und Jugendclubs wurden die Kinder und Jugendlichen gefragt, was sie sich auf dem Areal wünschen. Und vieles davon wurde umgesetzt.

Blick in das neu gestaltete Areal im Blankenburger Stadtpark. Einige bekannte Spielelemente sind wieder in die neue Anlage integriert worden. Jens Müller

Förderung von Bund und Land

Möglich wurde dies vor allem durch Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm der Städtebauförderung „Zukunft Stadtgrün“. Insgesamt wurden rund 550.000 Euro für den reinen Platzbau aufgewendet. Für rund 80.000 Euro gab es neue Spiel- und Sportgeräte, wobei ein Kletterturm und weitere Teile erhalten geblieben sind und in das Areal integriert wurden. Wie Heiko Breithaupt erläuterte, ist das Areal zwar sehr großzügig angelegt worden, aber trotzdem sehr übersichtlich. Ergänzt werden die auf Altersgruppen abgestimmten Bereiche durch Ruhezonen, die beispielsweise den Eltern und Großelter einen guten Blick auf die Geräte und ihre Jüngsten ermöglichen. Wert wurde außerdem auf frisches Grün gelegt. So entstanden neue Rasenflächen, und auch Dutzende Bäume sind neu gepflanzt worden.

Keine große Eröffnungsfeier

Wie Karsten Wrabetz erklärte, hat ein Sachverständiger für Spielplätze die neue Anlage samt der Geräte bereits abgenommen und für die Nutzung freigeben, so dass ab dem kommenden Wochenende die kleinen und großen Stadtpark-Besucher dort spielen und Sport treiben können. Eine große Eröffnung werde es wegen der Corona-Pandemie aber leider nicht geben.

Drei Eingangstore und ein Drehkreuz

Da der gesamte Stadtpark inzwischen von einer 95.000 Euro teuren Zaunanlage umgeben ist, sind nunmehr auch die Zugänge neu. So gibt es nun zwei Tore links und rechts vom ehemaligen Toilettenhäuschen an der Gartenstraße. Der dritte Zugang ist nach wie vor über die Klosterstraße gewährleistet. Integriert in den Zaun ist auch ein Drehkreuz. „Dies wird aber nur bei Veranstaltungen genutzt, bei denen Einlasskontrollen notwendig sind“, stellte Wrabetz klar.