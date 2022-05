Diakonisse feiert im Mutterhaus in Elbingerode den 100. Geburtstag

Schwester Charlotte Mertin (links) feierte am Samstag ihren 100. Geburtstag im Diakonissen-Mutterhaus in Elbingerode. Unter anderem gratulierte ihr die Oberin, Schwester Kerstin Malycha.

Ein so hohes Alter erreichen nur wenige: Ihren 100. Geburtstag hat am Samstag Schwester Charlotte Mertin im Diakonissen-Mutterhaus in Elbingerode begangen. Gemeinsam habe man in überschaubarem Kreis gefeiert, berichtet Schwester Anita Rost. Ein kleiner Chor brachte der Jubilarin ein Ständchen, ein vierhändiges Klavierkonzert und Wortbeiträge zum besonderen Jahrestag komplettierten das Programm. Zur Feier des Tages gab es außerdem eine große Schokoladentorte.