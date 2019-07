Einen immensen Schaden haben unbekannte Täter am Kartenautomaten an der Hängebrücke der Rappodetalsperre im Harz angerichtet.

Werniderode (vs) l Unbekannte haben am Montagmorgen den Ticketautomaten an der Hängebrücke über der Rappodetalsperre aufgeflext und Bargeld gestohlen. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben nach entstand dadurch ein Schaden von mehr als 30.000 Euro.

Durch eine Videoaufzeichnung kann die Tatzeit zwischen 4 und 6 Uhr begrenzt werden. Auf den Aufzeichnungen seien Männer zu erkennen, die sich an dem Automaten für die Eintrittskarten der Hängebrücke zu schaffen machen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas über den Aufbruch wissen oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/674293 entgegen.