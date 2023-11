Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landkreis Harz/MZ. - Die beiden elektrischen Tore auf der Oberseite des Hangars, der die Größe eines kleinen Autos hat, schieben sich nach links und rechts auf. Von einer runden Plattform – als Landeplatz mit einem „H“ gekennzeichnet – hebt die 1,55 Meter große Flug-Dohne ab. Sie ist das „fliegende Auge“ der Rettungsleitstelle und soll zum Einsatzort gesteuert werden. Dort kommt die Drohne nur vier Minuten nach der Alarmierung an – in der Zeit ist eine freiwillige Feuerwehr in der Regel noch nicht einmal ausgerückt –, sie ist von ihrem Standort in Elend hinüber nach Königshütte geflogen. Und liefert permanent Live-Bilder in die Integrierte Leitstelle (ILS) Harz in Halberstadt.