Kerzen, Duftsprays und Diffusor gehören zum Sortiment in der neu eröffneten Geruchsmanufaktur in Wernigerode. Welche Produkte bald hinzukommen sollen und mit welchen Tipps Kerzen länger brennen.

Duftendes Handwerk: Vier Studenten bieten in Wernigerode neue Kerzen-Erlebnisse an

Wernigerode. - Rhabarber-Zimtzauber, Tanne, Smokey Cigar und Sweet Cherry Bark (süße Kirschrinde) zählen zu den ausgefallensten Düften der Geruchsmanufaktur. Betritt man den Laden an der Marktstraße in Wernigerode, kommt einem sofort eine Duftwolke entgegen. Vier Studenten der Hochschule Harz haben das Geschäft in der Innenstadt neu eröffnet. Neben Duftkerzen gibt es auch Raumsprays und Duftdiffusoren.