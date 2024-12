Ob beim Blutspenden, in der Kleiderkammer oder im Katastrophenfall – ehrenamtliche Hilfe wird immer gebraucht. Eine, die fast überall dabei ist, ist Christina Junge. Was sie antreibt und wie sie die Leute im Landkreis Harz unterstützt.

Ehrenamtler im Harz: Wie Christina Junge aus Stiege Menschen in der Region hilft

Neues Angebot in Hasselfelde geplant

Christina Junge ist ehrenamtliche Helferin beim Deutschen Roten Kreuz – sie hilft unter anderem bei Blutspenden, Veranstaltungen und in der Kleiderkammer.

Stiege. - Es ist ein wichtiger Bestandteil für und innerhalb Kommunen: Ehrenamtliche Arbeit, ohne die vieles nicht in gewohnter Form funktionieren würde. Ein Beispiel dafür sind die zahlreichen freiwilligen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK): Sie helfen und unterstützen Menschen, sichern Veranstaltungen ab und bieten Gemeinschaft an – und das alles in ihrer Freizeit.