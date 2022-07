Einladung an alle Blankenburger zur nächsten Garten-Schau

Mit der Übergabe der Teilnehmer-Plaketten ist die diesjährige Aktion „Schau in den Garten“ in Blankenburg zu Ende gegangen. Zum „Tag der Blankenburger Schönheiten“ waren sich alle Beteiligten einig: 2022 wird es eine Neuauflage geben. Bewerbungen sind ab sofort willkommen.

Dank für die Teilnahme an der Aktion ?Schau in den Garten" auf der Bühne vor dem Kleinen Schloss zum ?Tag der Blankenburger Schönheiten". Ihre Plaketten bekamen die Kindertagestätte ?Am Regenstein?, die Abteilung P1 der Klinik für Psychiatrie des Harzklinikums, Karin Volkmann, Anke Gercke-Oberstädt, Ingrid Klamroth und Frank Kubista sowie Norbert Lorenz. Es fehlt Christa Grimme.

Blankenburg - Mit dem „Tag der Blankenburger Schönheiten“ ist eine Aktion eng verbunden, die ganz besondere Schönheiten der Stadt in den Blickpunkt rückt: Gärten in ihren vielfältigsten Varianten - ob klein, ob groß, ob vom Landschaftsgestalter oder mit viel Eigeninitiative von Hobbygärtnern angelegt, ob in Kleingartenanlagen, auf privaten Grundstücken oder in Institutionen. Mit der Gemeinschaftsaktion „Schau in den Garten“ wird solchen Initiativen seit nunmehr vier Jahren die Möglichkeit gegeben, sich der Öffentlichkeit vorzustellen, sich selbst Anregungen, Tipps und fachliche Expertise zu holen. Dabei unterstützen vor allem Klostergarten-Expertin Sabine Volk, Birgit Walsch von der Stiftung Barocke Parks und Schlossgärten Blankenburg, die Harzsparkasse, der Verein „Blankenburg blüht auf“, die Stadtverwaltung und die Harzer Volksstimme.